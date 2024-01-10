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籃球／賀博入圍麥當勞全明星賽候選名單 媽媽感到榮耀

中央社／ 台北10日電
去年夏天代表中華白打瓊斯盃的台美混血賀博，被提名美國著名的高中應屆畢業生賽事「麥當勞高中全明星賽」，媽媽覺得入圍就是肯定、感到很榮耀。 聯合報系資料照
去年夏天代表中華白打瓊斯盃的台美混血賀博，被提名美國著名的高中應屆畢業生賽事「麥當勞高中全明星賽」，媽媽覺得入圍就是肯定、感到很榮耀。 聯合報系資料照

去年暑假代表台灣白隊出戰瓊斯盃，台美混血小將賀博（RobertHinton）近期被提名具有指標性的「麥當勞高中全明星賽」，成為台灣籃壇史上第一人。

擁有1/2台灣血統的「賀家兄弟」賀丹、賀博去年暑假返台參加瓊斯盃，並披上台灣白隊戰袍，激起籃壇新火花。其中弟弟賀博在去年賽季被美媒ESPN評為「四星高中生」，並允諾高中畢業後進入哈佛大學就讀，朝著目標美國職籃（NBA）前進。

近期賀博被提名美國著名的高中應屆畢業生賽事「麥當勞高中全明星賽」，締造台灣籃壇歷史。賀博的媽媽臧珍卓接受中央社記者採訪時表示，回想起兒子在4歲第1次參加籃球比賽站在球場上哭，因為不知道帶球該往哪邊跑。

接下來賀博在每個週末不斷地比賽及練習，碰到等級愈來愈高的對手，並從中累積經驗，臧珍卓表示，「能夠入圍受到肯定，實在是非常榮耀。」她笑說，特別在賀博下課後，帶他去買麥當勞，紀念難得的一刻。

不過，麥當勞高中全明星賽今天是公布入圍名單，因此賀博尚未確定能在該賽事亮相。而男子組最終24人名單預計於1月24日出爐，並於今年4月在NBA休士頓火箭主場豐田中心（Toyota Center）點燃戰火。臧珍卓指出，不管賀博最後能否參賽，都期許他能帶著這份肯定繼續努力。

麥當勞高中全明星賽歷史悠久，從1978年創立，選拔美國、加拿大最優秀的高中畢業生，分為東、西兩隊，另外還有三分球大賽、技術挑戰賽及灌籃大賽等，培育出無數NBA球員。過往包含喬丹（MichaelJordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBronJames）及「魔獸」霍華德（Dwight Howard）都曾入選該賽事。

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