籃球／台籃歷史首人！台美混血賀博入圍麥當勞全明星賽候選

台美混血高中生賀博（Robert Hinton）去年來台參加瓊斯盃，引發球迷關注，身為全美四星高中生的賀博，今年入圍麥當勞全明星賽提名名單，寫下台灣籃球歷史新頁。

麥當勞高中全明星賽是美國高中籃壇年度盛事，許多超級巨星都參加過，例如魔術強森（Magic Johnson）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant），可見這項賽事的重要性。

麥當勞高中全明星賽官方社群今天公布入圍選手名單，賀博入圍西區陣容，不過目前只是提名階段，最終將挑選24人正式名單。

賀博的父親是非裔美國人，母親是台灣人，他的哥哥賀丹（Adam Hinton）目前效力於NCAA康乃爾大學，但上場機會不多。身高196公分的賀博則被評為全美四星高中生，先前已承諾前往哈佛大學就讀，將成為「哈佛小子」林書豪的學弟。