PLG／新北國王拚東超4強 林書豪有望重返戰線

台灣職籃P.LEAGUE+ 新北國王明天將於新莊主場征戰東亞超級聯賽（EASL），面對來訪的日本職籃B.LEAGUE琉球黃金帝王，而當家球星林書豪有望重返戰線。

上週新北國王啟程菲律賓，作客迎戰馬尼拉電器，當時林書豪攻下全場最高23分，領軍以89比77獲勝，在東超仍維持不敗戰績。然而6日在PLG迎戰福爾摩沙夢想家，林書豪卻因近期密集賽事，導致左腳踝不適，本季首度缺陣，後衛李愷諺也因左膝受傷，而高掛免戰牌。

少了林書豪場均21.8分、5.5助攻的貢獻，新北國王僅靠洋將曼尼高（Kenny Manigault）、林書緯及安尼奎（Christian Anigwe）苦撐，最後苦吞4連敗。

當時國王總教練萊恩（Ryan Marchand）指出，在球員受傷或生病時，會確保球員恢復至100%狀態，才會讓他們出賽，「畢竟賽季還很長，會先讓其他球員出賽，並觀察其他陣容的表現，作為之後調度參考。」

被新北國王列入逐日觀察名單（Day to Day），林書豪有望在明天重返賽場，在新莊主場獻技，迎戰來訪的日本職籃B.LEAGUE琉球黃金帝王。上季勇奪隊史首座B.LEAGUE冠軍，琉球黃金帝王本季依舊維持競爭力，以20勝8負暫居第4名，新北國王勢必將有一場硬仗。

值得一提的是，與琉球黃金帝王、馬尼拉電器及韓國首爾SK騎士同為東超B組，目前新北國王以3勝0負暫居分組龍頭，只要明天擊敗琉球黃金帝王，即能取得4強門票，持續朝著冠軍目標前進。