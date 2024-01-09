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T1聯盟／太盤了？卡森斯見面會要價2萬 網諷：夜市就能看魔獸

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T1聯盟／卡森斯見面會要價2萬太盤了？網諷：夜市就能看魔獸

聯合新聞網／ 綜合報導
卡森斯見面會要價新台幣2萬元。 截圖自雲豹官方IG
卡森斯見面會要價新台幣2萬元。 截圖自雲豹官方IG

前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）加入T1聯盟台啤永豐雲豹隊，下周將正式抵台，讓不少球迷相當期待。雲豹也推出「卡森斯球迷見面餐會」活動，限量50人，但要價新台幣2萬元，讓許多球迷直呼「太盤了！」

卡森斯預計1月20日於桃園巨蛋進行初登板，雲豹還推出「卡森斯球迷見面會」，參加的球迷1月29日能在桃園喜來登酒店和卡森斯近距離互動，活動當天會準備精緻小點，還可以和卡森斯合照、得到親筆簽名。

不過一人要價新台幣2萬元，每人限購2名。雲豹官方社群公布活動資訊後，網友紛紛在留言區嘲諷，「超級盤」、「限量50個盤子」、「人家魔獸在桃園夜市就能見面拍照了，見個表弟還要花這兩萬」、「兩萬是他煮給我吃，還是他餵我吃」、「雲豹是不是誤會了什麼，兩萬？以為是見喬丹（Michael Jordan）？」

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）前年11月重磅加盟雲豹，當時他還出現在夜市與民眾親切互動，甚至還到公園陪阿伯和小朋友打籃球，讓不少球迷相當懷念。

卡森斯

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