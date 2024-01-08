PLG／轉換身分不真實 張宗憲享受當新手爸爸

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士球星張宗憲近日轉換身分成為「新手爸爸」，他透露，一開始覺得很不真實，但現在已經慢慢習慣爸爸這個角色。

外號「台灣噴射機」的張宗憲，去年7月在個人社群媒體公布喜訊，與俄羅斯模特兒女友艾麗莎（Alisa）有了「愛的結晶」。歷經40週的等待後，兒子張洋（Ocean）終於誕生，張宗憲接受媒體訪問時表示，原本預估37、38週即能迎接小孩，沒想到多等了2週，感覺時間很漫長。

張宗憲說：「寶寶出生後的前2、3天感覺很不真實、不可思議，不過現在慢慢習慣當爸爸這個身分，回到月子中心很期待看到他，甚至默默觀察他的表情、動作。」他笑著表示，很享受當爸爸的感覺，雖然還在學習幫忙洗澡，但已經會親自換尿布、洗屁股。

聽了自己的建議後，艾麗莎決定住進月子中心，張宗憲認為，如果小孩剛出生就回家，兩人應該無法應付，「特別是我還要練球，回家可能看到他們兩個一起哭。」他透露，目前角色有點像是安管，負責幫忙拿東西、晚餐等，做一些比較瑣碎的事情。

張宗憲更提到，只要寶寶推回嬰兒室，內心都會有點捨不得，甚至詢問能否留下來過夜，不過艾麗莎就會回應：「如果要留過夜，住在月子中心幹嘛。」

有趣的是，張宗憲把兒子的英文名字取為Ocean，呼應自己熱愛的海洋，而中文名字則是「張洋」。他打趣說，其實女兒名字也準備好了，「但等到生女兒我再講。」