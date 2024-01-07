T1聯盟／戰神中止連敗又輸球 許皓程：年輕球員買經驗

台灣職籃T1聯盟台北戰神今天主場背靠背迎戰聯盟龍頭新北中信特攻，和對手鏖戰到最後3分半鐘才被拉開，臨危授命接掌兵符的許皓程說：「年輕球隊就是要從錯誤中學習買經驗。」

今年才加入T1職業籃球聯盟的新球隊台北戰神，開季2勝2敗後苦吞6連敗，原本總教練布萊恩（BrianAdams）也離隊回到美國，加入美國職籃NBA底特律活塞的教練團。

緊急接下代理總教練的許皓程，於昨天的職業隊「初體驗」就擊敗台南台鋼獵鷹、終止6連敗，今天和特攻鏖戰到最後關頭追到2分差，只可惜接著林秉聖跳投沒進、洋將強森（Jaylen Johnson）又接連發生2次失誤，葬送追分機會。

許皓程在接受中央社訪問時說，職業賽事很漫長，不論是輸球、還是贏球都有檢討空間，「我不會有什麼太大的壓力，年輕球隊就是要盡量去學，像今天就是一個很好的機會。」

執教後拿下1勝1敗，許皓程也笑著給自己打了60分的成績單，「至少有拿到1勝了，接下來我們還是會繼續努力，在前教練布萊恩留下的基礎上再多做一些配合和修正。」

全場拿下13分的黃聰翰也相當認同地說：「特攻是冠軍球隊，關鍵時刻的經驗就是比我們好，防守的強度也提升很多，我們要記取這個教訓。」