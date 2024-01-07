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籃球／SBL、WSBL賽前裁判會議 納入法治教育

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
裕隆MVP球員柯旻豪（中）被控擔任白手套，送錢吸收隊友配合打假球，檢方聲押禁見獲准。報系資料照 余承翰
裕隆MVP球員柯旻豪（中）被控擔任白手套，送錢吸收隊友配合打假球，檢方聲押禁見獲准。報系資料照 余承翰

中華民國籃球協會昨天舉辦2024年第21屆SBL暨第19屆WSBL 賽前裁判會議，擴大舉辦並開設法治教育課程，避免籃球界人士不慎觸法。

台灣籃壇去年陷入假球醜聞，籃協為全力防賭及假球，SBL和WSBL賽前裁判會議擴大舉辦，除判例探討、執法經驗分享與教練交流座談外，並開設法治教育課程，邀請桃園地檢署主任檢察官黃榮德參與。

黃榮德為80位SBL裁判、8位P+ League裁判、10位裁判委員、30位SBL及WSBL球員、SBL及WSBL9位教練一起上課，加強法治教育，針對黃、賭、毒，傳授正確的法律知識，避免籃球界人士不慎觸法。

籃協表示，除了裁判會議之外也將繼續督促3聯盟、15隊落實法治教育，目前已有許多隊與各地地檢署合作，邀請檢察官來隊教導球員、隊職員法治觀念，齊力落實防賭及假球。

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