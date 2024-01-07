PLG／國王連4敗 夢想家締10連勝

近期陷入連敗低潮的新北國王隊，昨天作客福爾摩沙夢想家隊彰化主場，在林書豪、李愷諺兩位先發後衛分別因為腳踝與膝蓋不適缺陣下，整場比賽被地主夢想家壓著打，夢想家洋將吉爾貝克更在本場比賽成為聯盟史上首位達成200阻攻的球員，幫助夢想家以93：76收下平聯盟紀錄的10連勝，國王則是慘吞4連敗。

本季在林書豪加盟後一度拉出開季7連勝的國王，近期卻無預警陷入低潮期。儘管3日在東超作客菲律賓的賽事中，國王仍是靠著林書豪拿下23分擊敗馬尼拉電器隊，不過也因為密集的出賽導致林書豪出現腳踝不適，昨與夢想家之戰首度缺陣。李愷諺也因為在東超賽事中膝蓋受傷，與林書豪一同列入逐日觀察名單。

一口氣缺少了兩名先發後衛，國王昨在進攻端也出現不小麻煩，不僅兩分球命中率僅有3成，三分球更是出手48次僅命中12球，在第三、四節團隊得分都不到20分，讓夢想家一度將領先差距擴大到18分，最終也以17分差收下10連勝，追平領航猿隊上季所創下的聯盟最長連勝紀錄。

夢想家昨以洋將吉爾貝克攻下16分外帶15籃板、8阻攻表現最佳，並成為聯盟史上首位達成200阻攻的球員，8次阻攻也創下個人單場紀錄。

對於球隊在近期拉出一波10連勝，夢想家總教練皮爾曼表示，這段期間球隊打得相當無私，球員也能夠互相支持，充分展現夢想家想要呈現的體系與文化，是達成連勝的關鍵。但他也直言賽季還很長，各隊接下來也勢必會針對他們做出調整，還不到鬆懈的時候。