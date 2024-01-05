T1聯盟／「豹達桃園」 雲豹開放限量市民免費進場看卡森斯

前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）即將正式加盟T1聯盟桃園台啤永豐雲豹籃球隊，為強化桃園在地連結，雲豹球團特別推出桃園市民專屬優惠，主場每場次只要前100名出示「桃園市民卡或身份證」的市民即可免費入場，一張證件可換取2張門票，另外針對球場附近里民也有專屬優惠，希望能透過活動讓桃園市民們帶來更豐富籃球賽事體驗，並親身感受NBA球星的魅力。

雲豹球團未來主場賽事，分別為20日對台南台鋼獵鷹、1月21日對新北中信特攻、1月27日對高雄全家海神、1月28日對台南台鋼獵鷹、4月13日對台北戰神、4月14日對台南台鋼獵鷹、4月20日對高雄全家海神、4月21日對台北戰神。

除前100名出示本人「桃園市民卡或身份證」的桃園市民可免費入場，一證換取兩張票券外，桃園巨蛋主場之臨近之三民里、萬壽里、成功里、東門里、東山里、朝陽里、青溪里、忠義里、三元里、福元里等共10個里，球團也將提供每場50張免費門票，里民可通過各里里長辦公室領取，取票時間依各里里長公告為主。

另外，桃園市民只要出示相關憑證，包含身份證、市民卡等，可在「現場」購買經典區門票，享有半價200元優惠，但如遇門票售罄則不提供此優惠。活動詳情及注意事項，包括門票預售信息和相關條款，將於球隊社群平台公告。籃球迷們，準備好見證歷史了嗎？快來領取你的免費門票，一起為台啤永豐雲豹加油，共同感受卡森斯的魅力。