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PLG／把悟空刺在身上 鐵米是忠實七龍珠迷

中央社／ 台北4日電
鋼鐵人隊鐵米（中）。圖／PLG提供
鋼鐵人隊鐵米（中）。圖／PLG提供

暫居台灣職籃聯盟P. LEAGUE+得分王的高雄17直播鋼鐵人洋將鐵米（FemiOlujobi），私底下個性就像大男孩，還是不折不扣的動漫迷，而他最愛的則是「七龍珠」。

上季即加盟鋼鐵人的鐵米，在場上進攻手段相當多元，私底下個性則是非常可愛、活潑，尤其親民又搞怪的個人風格，深受眾多球迷喜愛。本季回鍋鋼鐵人後，鐵米依舊維持高檔表現，目前以場均25.8分，暫居PLG得分王。

有趣的是，鐵米不僅是忠實的動漫迷，甚至把最愛的「七龍珠」角色悟空刺在手臂上，他說：「其實沒有什麼特別原因，有一天電視突然轉到，稍微看一下就愛上了，而且親朋好友都會跟我一起看，加上是我最愛的動漫，所以才想要刺這個角色，也代表著我的童年。」

從小就熱衷於看「七龍珠」，鐵米更透露，這是他人生的第一部動漫，接下來才開始看「進擊的巨人」、「火影忍者」等知名動漫。習慣透過刺青記錄生活，鐵米除了悟空之外，日前還刺上功夫巨星李小龍，並附上其名言Be Water, My Friend，「我喜歡把從小記憶深刻的東西刺在身上。」

征戰PLG第2個賽季，鐵米認為在台灣生活很自在，「感覺每個人都很友善，而且很好聊天。」近期鋼鐵人陷入11連敗低潮，今天正式宣布簽下得分砍將銳米（Rayvonte Rice），期盼與鐵米上演「米米連線」，盼能彌補得分火力。

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