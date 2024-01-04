T1聯盟／與獵鷹簽訂交流合作 吳岱豪等4人轉戰裕隆打SBL

T1聯盟台南台鋼獵鷹今天宣布與SBL裕隆納智捷籃球隊達成球員交流共識，獵鷹秉持讓每位球員都能有良好的舞台發展，因此簽訂合作，吳岱豪、藍少甫、吳彥侖以及高承恩4位球員前往裕隆交流，讓球員有更多的機會。

獵鷹總經理錢韋成表示，「球團一直期望能給所有球員多元發展的機會，這次和裕隆合作，也是球團以及球員間的友好交流，希望激發出更多火花，讓雙方球團有更好的成長。」

裕隆球團則表示，球隊致力建構完整的籃球環境，為提升球隊戰力，持續培養台灣籃球優秀人才，提供球員有更好的職涯舞台發揮空間，對於本次雙方球員交流合作，裕隆球團與台鋼獵鷹球團都樂見其成，雙方共同目標期望為球員創造職涯發展舞台，發揮個人精湛的球技，同時持續推廣台灣籃球運動，以精采的球隊組合打出精彩賽事，回應球迷對籃球賽事的熱情與期待。