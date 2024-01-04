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籃球／「女柯瑞」超遠絕殺三分震驚全美 有望破NCAA得分紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
愛荷華大學「女柯瑞」克拉克。 法新社
愛荷華大學「女柯瑞」克拉克。 法新社

有女版柯瑞（Stephen Curry）外號的愛荷華大學女籃主控克拉克（Caitlin Clark），昨天全場狂砍40分，還投進超大號絕殺三分球，帶隊以76：73氣走密西根州立大學。

比賽最後關頭兩隊戰成平手，克拉克離三分線還有約兩步距離，他卻選擇後撤步三分球，結果球空心破網。這段畫面震驚全美，不過也有球迷質疑，克拉克出手前已超時。

克拉克全場24投14中，得到40分。她賽後表示，「我們每天都在練習這種打球方式，都是這樣跑動，隊友拿球後幫我創造空間。老實說對手守得很好，但球還是很幸運的命中了。」

現年21歲的克拉克是2024年WNBA選秀狀元熱門，本季場均31.5分6.9籃板7.4助攻，投籃命中率48.7，三分命中率40.2%。她生涯在NCAA累積3189分，排歷史第5，有望打破普蘭（Kelsey Plum）創下的3527分紀錄。

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