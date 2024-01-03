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T1聯盟／台新戰神教頭布萊恩請辭 總經理：他非常不捨

中央社／ 台北3日電
布萊恩日前請辭台新戰神教頭，回到NBA體系執教。 台新戰神提供
布萊恩日前請辭台新戰神教頭，回到NBA體系執教。 台新戰神提供

台灣職籃T1聯盟台北戰神日前宣布總教練布萊恩（Brian Adams）主動請辭離隊，球團總經理林祐廷認為，布萊恩的加入建立起球隊文化，並打造成為有競爭力的球隊。

從零開始的台北戰神於去年8月正式成軍，並聘請具有美國職籃（NBA）資歷的前洛杉磯快艇、費城76人助理教練布萊恩擔任總教練。沒想到在台北戰神本週吞下6連敗之際，布萊恩突然主動請辭，隨後被爆料將重返NBA，加入底特律活塞的教練團。

台北戰神總經理林祐廷接受採訪時透露，當布萊恩提出請辭時，也表達非常不捨的心情，「但我們雙方都能理解，重返NBA舞台是很難得的，所以也很祝福他，希望未來有機會到美國再相見。」

林祐廷認為，布萊恩幫助最大的是建立球隊文化，尤其在台北戰神成立之初，培養團隊默契。

林祐廷也說：「雖然戰績不如預期，但很多場都非常接近勝利，代表我們是有競爭力的球隊，只要再精進細節，相信球隊就能取得勝利。」

近期球隊陷入6連敗低潮，林祐廷提到，台北戰神是新的球隊，多數球員也很年輕，當然經驗不如其他球隊，「我們必須從過程中學習，並調整細節，相信可以愈來愈好。」

如今確定由許皓程擔任代理總教練，林祐廷表示，許皓程對團隊非常熟悉，而且一直扮演團隊、教練團之間溝通角色，還有負責訓練安排，「不太需要再磨合、重新溝通。」

林祐廷補充，期待許皓程帶領球隊繼續保有競爭力，借重他對球員的熟悉度，讓球員發揮所長、打出信心，用精彩的比賽回饋給球迷。

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