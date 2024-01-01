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PLG／呂政儒不當攻守動作升級為二級惡性犯規 罰款新台幣2萬5千元

聯合報／ 即時報導
呂政儒不當攻守動作升級為二級惡性犯規，罰款、記點。圖／PLG提供（資料照片）
呂政儒不當攻守動作升級為二級惡性犯規，罰款、記點。圖／PLG提供（資料照片）

P. LEAGUE+ 今天（1日）召開審判委員會議，經影片查證後針對G031高雄17直播鋼鐵人隊呂政儒對福爾摩沙夢想家隊布依德的不當攻守動作，升級為二級惡性犯規，將處以呂政儒罰款新台幣2萬5千元、惡性犯規記點2點。

P. LEAGUE+說明如下：

日期：2023/12/31（星期日）

事件：呂政儒對布依德違反運動精神犯規動作

說明：G031 福爾摩沙夢想家（客）vs. 高雄17直播鋼鐵人（主）於第四節8分39秒時，呂政儒對布依德攻守動作，當場裁判判呂政儒違反運動精神犯規。

由聯盟賽務部召開審判委員會議且經影片查證後，最終判定呂政儒動作為二級惡性犯規。依聯盟賽務章程第八章：賽事規範第五十九條競賽規程59.9球員惡性犯規「二級惡性犯規：非籃球正常動作、「不必要」和「過度」的犯規動作， 例如針對頸部（含）以上包含但不限『打、捶、扯、推』等行為。」處以呂政儒罰款新臺幣貳萬伍仟元整，惡性犯規記點兩點。

籃球

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