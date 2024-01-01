PLG／呂政儒不當攻守動作升級為二級惡性犯規 罰款新台幣2萬5千元

表揚過去為台灣籃運做出貢獻的傑出人士，第二屆「台灣籃球名人堂」入堂慶典於今(31)日在台北松菸文創園區一號倉盛大舉行，亦是今年運動產業博覽會壓軸重頭戲，本屆計有9位籃壇前輩獲選入堂， 其中年逾85高齡

2023-12-31 18:37