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PLG／國王苦吞3連敗 林書豪：調整處理球時間點

中央社／ 台北31日電
台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊31日例行賽不敵台北富邦勇士隊，苦吞近期3連敗，賽後國王當家球星林書豪（中）自我檢討，認為必須盡快修正、調整處理球的時間。圖／新北國王提供
台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊31日例行賽不敵台北富邦勇士隊，苦吞近期3連敗，賽後國王當家球星林書豪（中）自我檢討，認為必須盡快修正、調整處理球的時間。圖／新北國王提供

開季7連勝的職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王，最近5戰4敗，今天不敵勇士後還吞下3連敗。頭號球星林書豪賽後坦言，會檢討自己處理球的時間點。

新北國王今年開打前重金找來林書豪加盟，開季後也拉出一波7連勝的慶祝行情，但自從12月17日不敵桃園領航猿吞下首敗後，近5戰吞4敗，還是一波3連敗的低潮。

林書豪賽後接受媒體訪問時提到，加入球隊後總是會有很多變化，相信教練團和球員一直都很努力，這需要一點時間來調整。他坦言：「通常有1支球隊擊敗我們後，接下來的對手就會用同樣的策略來打我們。」

今天攻下全隊最高21分的林書緯也有同感，「現在很多球隊都知道我們會打小球，所以都對於進攻籃板都很認真拚搶，這點我們確實要想辦法解決。」

林書豪強調，這幾場比賽不太滿意處理球的方式，「對手現在都會提前包夾和協防，我肯定要調整處理球的時間，接下來就是要早點處理球、把球分出去」。

籃球 林書豪 新北國王 領航猿 勇士 林書緯

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