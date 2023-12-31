T1聯盟／戰神教頭布萊恩請辭 美媒爆料回NBA當活塞教練

T1職業籃球聯盟台北戰神球團今天聲明，總教練布萊恩主動請辭離隊。根據美國資深媒體「沃神」沃納洛斯基爆料指稱，布萊恩將加入NBA底特律活塞的教練團。

在今年8月T1台北戰神成軍之時，宣稱會找來1名具有相當美國職籃（NBA）經歷的教練來台執教，最後由前洛杉磯快艇、費城76人的助理教練布萊恩（BrianAdams）雀屏中選。

不過戰神本季開賽後2勝8敗，就在今天不敵台啤永豐雲豹吞下6連敗後，球團宣布布萊恩主動請辭的消息，外界以為是要為戰績負責，沒想到是回到美國加入NBA教練團。

戰神球團聲明提到：「感謝總教練布萊恩願意於球隊成立之初，與我們一同拚戰，祝福他未來發展順利。」

戰神球隊總經理林祐廷強調，目前球隊訓練一切正常，並會在下週盡快公布新教練人選，明年1月6日、7日的主場賽事，就會由新教練帶隊出征。

美國資深媒體沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）則是在自己的推特上爆料寫道：「底特律活塞總教練威廉斯（Monty Williams）決定找來布萊恩強化自己的教練團。」

活塞今天以2分之差擊敗多倫多暴龍，終止聯盟最長的28連敗。