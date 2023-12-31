台灣籃球名人堂第二屆慶典 謝恆夫、陳金郞、江憲治出席場面感人

表揚過去為台灣籃運做出貢獻的傑出人士，第二屆「台灣籃球名人堂」入堂慶典於今(31)日在台北松菸文創園區一號倉盛大舉行，亦是今年運動產業博覽會壓軸重頭戲，本屆計有9位籃壇前輩獲選入堂， 其中年逾85高齡的老國手謝恆夫、陳金郞及教練江憲治親自出席，其中江憲治子弟兵還特別獻花，場面令人感動，為今年活動留下最美好的一幕。

進入第二屆台灣籃球名人堂，經過嚴格票選過程後，最終選出本屆入選名人堂成員，分別是球員類謝恆夫、陳金郎、賴連光、賴淑敏(女)，教練類江憲治、霍劍平、朱聲漪，貢獻類余紀忠、劉世珍等九位。連同首屆入堂者球員類陳祖烈、王毅軍、唐雪舫及荊玲(女)，教練類洪金生，裁判類湯銘新，貢獻類王士選、嚴慶齡，兩屆計已有17人入堂。

此外，還增加特別表彰28位過去為台灣籃球貢獻有功人士，包括蔡萬霖、林鴻坦、江良規、蔡孝德、周鶴鳴、易國瑞、蔡文華、賈志軍、盧義信、黃國揚、羅繼然、蘇玉珍、陳雀、許輝珠、王宗蓉、曾德城、王永信、蔡柏圳、劉金龍、丁克鍼、杜麗雲、蔡春子、張克佑、劉俊卿、焦祖謙、林承謀、王增裕、惠懷慶等人，由榮譽理事長吳經國頒獎，其中曾德城教練在兒子前國手曾增球陪同下親自出席領獎。

今年入堂慶典特別結合運動產業博覽會，在松菸文創園區進行，也讓參觀展覽民眾，一同感受到榮耀時刻的氛圍，典禮開始，由世新大學啦啦隊做暖場表演，隨即大會圖騰進場並安排光復國小籃球隊向前輩致敬，象徵傳承意味，交棒台灣籃運發展給全新世代。

台灣籃球名人堂協會理事長王信良致辭表示，第二屆慶典在第一屆基礎做得更大，盡力對籃球有貢獻的人致敬，然而需要更多民間支持。而理事長也有一個夢想，就能建一個懷舊球場，讓這些籃壇前輩會合，傳承台灣籃球精神。

今年的入堂慶典有許多亮點，上屆名人堂成員唐雪舫捐出1956年墨爾本奧運的中華隊外套給協會永久保存，這也是最後一次以「中華民國」名義代表參加奧運的證明。而老國手賴連光之長子賴遠東，也將其父生前保存中華隊及克難隊球衣捐贈給名人堂協會珍藏，意義非凡。

同時台灣籃球名人堂協會頒發感謝狀給亞運金牌中華三對三男子籃球隊，在杭州亞運為台爭光，以及前女籃國手鍾惠敏女士，感謝她長期以來贊助協會。

最後重頭戲就是入堂儀式9位人選倍受尊榮，伴隨事蹟介紹影片，由體育署代表一一頒獎，謝恆夫、陳金郞及教練江憲治三人親自領獎， 其他人則由家屬代領，頒獎後由賴遠東(賴連光之子)及江憲治代表致辭，而江憲治過去帶領不少子弟兵，也一起到場獻花致意，場面溫韾感人。會後大家合影期待明年第三屆入堂儀式。

第二屆台灣籃球名人堂直播網址：https://www.youtube.com/watch?v=EPU6Bb6IJjE

入堂者江憲治與子弟兵及家人合影，場面感人。台灣籃球名人堂提供

入堂者江憲治。台灣籃球名人堂提供

理事長王信良(右)頒獎給前女籃國手鍾惠敏。台灣籃球名人堂提供

第一屆名人堂唐雪舫(右)教練捐贈中華隊外套。台灣籃球名人堂提供

光復國小籃球隊。台灣籃球名人堂提供