PLG／夢想家9連勝追平紀錄差一步 鋼鐵人慘吞11連敗

近況火燙的PLG福爾摩沙夢想家，今天作客高雄鋼鐵人主場，靠著全隊6人得分達雙位數，其中洋將布依德繳出25分、13籃板，終場以109比90獲勝拿下9連勝，也送給對手11連敗。

P. LEAGUE+聯盟夢想家開幕戰敗給鋼鐵人後就拿下9連勝，只要再拿1勝，就可追平桃園領航猿締造的聯盟最長10連勝；反觀鋼鐵人開幕戰擊敗夢想家後，至今吞下11連敗，繼續延長聯盟連敗紀錄。

開賽首節，夢想家僅以26比24領先鋼鐵人，但第2節鋼鐵人單節僅進帳19分，半場結束，夢想家反以55比43領先。

第3節剩下5分47秒時，鋼鐵人一度追到59比64的5分差距，但接下來到第3節結束，被夢想家拉出一波19比1的攻勢，前3節結束，夢想家已經以83比60遙遙領先，提前奠定勝基。

夢想家團隊獲得39次罰球機會、比對手多10次，罰進了28分，除了布依德（Julian Boyd）外，忻沃克也有21分進帳，後衛林俊吉貢獻16分、7助攻。

賽後林俊吉接受轉播單位訪問時說道，自從開幕戰輸球後，大家的心態就不太一樣，「每個人對於勝利的渴望很烈，大家都不想輸球。」

林俊吉說：「開季的時候大家三分球還沒這麼好，所以就先專注在防守領域，這幾場找回三分球準心後，不但比賽比較好打，分數也可以拿得比較多。」

苦吞11連敗的鋼鐵人，今天全隊雖以47%的命中率投進17記三分球，但團隊共出現19次失誤，全隊以洋將鐵米（Olufemi Anthony Olujobi）的26分最高。