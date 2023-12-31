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T1聯盟／跨年前最後一戰未改運 戰神不敵雲豹苦吞6連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「最強菜鳥」高錦瑋表現優異。圖／T1聯盟提供
「最強菜鳥」高錦瑋表現優異。圖／T1聯盟提供

T1聯盟2023年最後一戰，台北戰神隊在主場迎戰台啤永豐雲豹隊，雙方打完上半場平手，雲豹新秀高錦瑋第3節攻下關鍵10分，為球隊開創領先局面，第4節也有關鍵演出，終場以120：113獲勝，戰神苦吞本季最長6連敗。

T1明起休兵5天，1月6日恢復比賽，戰神將在台北市和平籃球館對決台南台鋼獵鷹隊，高雄全家海神隊在高雄巨蛋和雲豹交手。

戰神、雲豹今天打完上半場63：63，高錦瑋只得6分，兩隊第3節互有領先，他跳出來當英雄，個人包辦10分，幫助雲豹領先5分進入最後一節。

高錦瑋全場攻下23分，包括第4節104：104時，再度投進3分球，讓雲豹領先到終場，帶著3連勝過年，戰績升至7勝4敗，只落後排名第1的新北中信特攻隊1場勝差，戰神2勝8敗繼續墊底。

雲豹洋將威廉斯攻下全場最高32分、抓下11籃板，克羅馬22分、10籃板、7助攻、8抄截，高錦瑋則是兩隊本土球員最高分，林信寬、李啟瑋各有13分。

戰神6名球員得分二位數，洋將麥卡利27分最高，林秉聖19分是個人生涯新高，恩多14分、曹薰襄13分、黃聰翰11分、皮朋10分。

籃球

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