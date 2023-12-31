PLG／攻城獅賞國王2連敗

開季4連敗後收下4連勝的新竹御頂攻城獅隊，昨天作客新北國王隊主場，在主控高國豪全場猛轟23分、8助攻，6籃板，以及雙洋將艾夫伯、克拉攜手攻下45分下，最終以105：98賞給國王本季首度2連敗。

攻城獅本賽季開幕戰就是作客國王主場，當時在土洋戰力整合不如預期的情況下，以24分差距慘敗。不過近期攻城獅不僅洋將克拉擺脫傷病困擾，霍立飛加入後也打出好表現，搭配上漸入佳境的艾夫伯，攻城獅銳不可當。

而昨天再度作客新莊體育館，攻城獅也延續連勝氣勢，上半場高國豪就豪取21分、5助攻，搭配上艾夫伯、克拉也分別有16分和17分進帳，幫助攻城獅在上半場就豪取67分，並取得16分領先。

反觀國王昨天在洋將陣容作出異動，首度派上海登搭配米歇爾、安尼奎下，進攻端反而出現無法延續火力的狀況，讓攻城獅在下半場幾乎都維持在雙位數領先，最終也擋下國王反撲收下5連勝。

攻城獅高國豪昨天拿下全場次高的23分外帶8助攻，技壓同位置林書豪的19分、5助攻；談到球隊拉出5連勝，他說：「不容易，要連勝是一件難事，今天又對上國王這支非常強的對手，我覺得我們不用給自己太大壓力，做好對的事情自然好事就會發生。」

此外，攻城獅在上周還宣布前T1聯盟阻攻王狄帝加盟，總教練林冠綸坦言，球隊已經往好的方向走，尤其洋將磨合愈來愈好，本土球員也能在比賽間表現出掌控勝利的節奏，接下來的工作就是幫助狄帝盡快融入團隊，透過他強力護框能力再提升。