PLG／傳「塔克老師」將離開領航猿 已退追球隊官方IG

被台灣球迷稱為「塔克老師」的洋將塔克（Anthony Tucker），今年一度以教練身分加入T1聯盟台中太陽隊，但球隊無預警解散，10月決定恢復球員身分，加盟桃園領航猿隊，沒想到賽季只打9場比賽，就傳出他即將離隊的消息。

領航猿本季戰績3勝6敗，排在聯盟第5。塔克共出賽8場，平均16.1分6.9籃板6.6助攻，三分球命中率27.4%。本月10日領航猿主場迎戰新竹攻城獅隊，本土球員盧峻翔在暫停時稱塔克沒在傳球，引發球迷熱烈討論。

知名籃球粉專「MIDNIGHT SPORTS」昨天發文透露，塔克即將離隊。塔克也將個人IG關於領航猿的標註移除，還退追球隊IG，有網友指出塔克發布一則「感謝這趟旅程」的限時動態，但很快就刪掉。