SBL／彰化柏力力籃球隊添10名新力軍 還有吸睛專屬啦啦隊

原桃園璞園建築籃球隊的參賽權，上一球季由彰化柏力力籃球隊接手，籌組教練團及招募隊員在上季首次參與SBL超級球賽事。今年陣中加入了10名新的生力軍，並有專屬啦啦隊，將「全力以赴」，希望打進SBL季後賽，甚至爭奪冠軍。

彰化柏力力籃球隊今天在彰化縣議會舉行記者會，並介紹10名新力軍，包括外籍球員Tevin glass、選秀狀元蘇格爾以及謝承諳、蔡紘揚、廖景泰、陳昭群、徐仕宏，更再補強上賽季效力於P+高雄鋼鐵人楊浩之、T1台鋼獵鷹林梓峰以及陳昶宏等人。

包括彰化縣長王惠美、兼任中華民國籃球協會理事長的彰化縣議會議長謝典林、出資的柏釧企業代表及籃球界人士也都參加記者會，王惠美表示，很歡迎柏力力籃球隊落腳彰化，也感謝各企業的熱心贊助，希望帶動彰化球風氣。

謝典林表示，彰化柏力力籃球隊努力經營校園，在很多學校走透透，與學生互動良好，帶動彰化籃球風氣，希望在新的球季有新力軍加入，能打進季後賽，甚至爭奪冠軍。

彰化柏力力籃球隊領隊許英傑表示，柏力力籃球隊上季首次參與SBL賽事。雖然是新手上路，但仍展現高度拚勁，特別是上一季彰化站6場比賽，場場吸引滿場球迷，為在地球隊加油喝采。在彰化站賽事中，更呈獻專業的啦啦隊演出，結合精彩賽事，讓彰化在地籃球職業化等級更加向上提升，也為城市籃球展現全新面貌。

許英傑表示，令人遺憾的是幾個月前爆發假球及簽賭等風波，打擊了球迷支持動力、球員士氣，甚至整體籃球環境也受到波及，彰化柏力力預計在SBL賽事開打前，邀請彰化地檢署主任檢察官為球員進行進行法治教育，並結合其他配套措施，努力杜絕相關爭議的發生。