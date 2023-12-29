SBL／柏力力10新血注入 隊長江尚謙喊話叩關冠軍賽

成軍第二年的SBL彰化柏力力籃球隊，在歷經休賽季的換血補強後，包括洋將葛萊斯在內，共有10名新血注入，今天柏力力籃球隊也舉行新賽季記者會，並誓言挑戰SBL季後賽與冠軍賽。

以彰化為根基的柏力力籃球隊，上賽季租借璞園的參賽權成為SBL新面孔，儘管陣中球員都相當年輕，但在隊史的第一個賽季就拿下11勝，儘管最終無緣季後賽，但完全展現年輕球隊該有的拚勁。

而今年休賽季柏力力也持續補強，除了在選秀會上一口氣補進6名新秀，其中包括選秀狀元蒙古外籍生蘇格爾，還在自由市場上簽下前職籃球員楊浩之、林梓峰，並找回曾效力過夢想家的洋將葛萊斯回歸，展現對於新賽季的企圖心。

在今天的記者會上領隊許英傑就表示，柏力力在上賽季成軍後積極投入在地化工作，上賽季SBL在彰化舉行的賽事也吸引大批球迷進場，球團也努力讓球迷感受到在地的溫暖，在球隊幾乎沒有收入的情況下，仍希望善盡社會責任，給年輕學子有個目標與舞台，而本賽季球隊也打出「全力以赴」的口號，希望讓球迷看到最真誠的表現。

對於上賽季成員中僅有5名成員留下，並一口氣補進10名新血，總教練吳俊雄也直言相當期待，「儘管從跨聯盟邀請賽後到熱身賽，不少人可能覺得我們從高處往下掉，但主要原因是在熱身賽前我們有一個半月的訓練都相當緊湊，包括前往菲律賓與廣西移地訓練，回來後也讓球員稍作休息，不過過去兩周我們狀態已經持續恢復。」

至於熱身賽表現搶眼的葛萊斯，吳俊雄也直言他與上賽季洋將布依德確實有很多不同之處，將帶給團隊不同效應，「布依德的拚勁是大家有目共睹，但葛萊斯又更全面，在場上能做的事情又更多了，目前跟本土球員磨合狀況也相當不錯。」

而今年接下隊長工作的上賽季選秀狀元江尚謙也說：「上賽季結束後，我們6、7月就開始投入訓練，之後球隊新血陸續加入，我們也依舊積極備戰，現在團隊中大家年紀都差不多，溝通上也沒有太大問題，我們的目標就是打進冠軍賽。」