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籃球／中國名將易建聯8月高掛球鞋 宏遠隊退役9號球衣

中央社／ 台北29日電
中國男籃球星易建聯今年8月高掛球鞋，晚間將重回廣東東莞宏遠男籃主場，參加球隊為他舉辦的9號球衣退休式。 中新社
中國男籃球星易建聯今年8月高掛球鞋，晚間將重回廣東東莞宏遠男籃主場，參加球隊為他舉辦的9號球衣退休式。 中新社

中國男籃球星易建聯今年8月高掛球鞋，晚間將重回廣東東莞宏遠男籃主場，參加球隊為他舉辦的9號球衣退休式，目前球場內上萬座位擺滿紅色9號球衣，以「紅色海洋」向易建聯的背號告別。

陸媒南方都市報27日報導，廣東宏遠球團發布消息，29日晚東莞將在主場對戰浙江廣廈，並舉辦易建聯9號球衣的退休式。

山西體育領域創作者「超級胖子說球」撰文說，宏遠男籃球場外已懸掛3幅易建聯巨幅海報，場內上萬座位擺滿易建聯紅色9號球衣，變成「紅色海洋」。

「超級胖子說球」表示，宏遠今晚在主場迎戰強敵廣廈的賽事，先前受傷的周琦可能復出，如果能在主場擊敗廣廈，才算是替易建聯的球衣退休式錦上添花，否則球迷將帶著遺憾離場。

易建聯曾經被中國籃壇寄予厚望並征戰美國職籃NBA，8月29日深夜他在微博發文宣布退休，並說21年的職業籃球生涯就此畫下句點，「最後，也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。」

綜合澎湃新聞等陸媒當時報導，回顧10多年來，憑藉易建聯全力撐起最後的門面，中國男籃才沒墜落更深的低谷，雖然他不止一次自嘲是個失敗的領袖。

報導指出，易建聯率領的中國男籃的確吃過太多敗仗，包括2009年亞錦賽決賽的慘敗；2013年兵敗馬尼拉輸給台灣；倫敦、里約兩屆奧運會一場未勝；2019年家門口的世界盃，也沒能在主場鎖定東京奧運會名額等。

回顧2013年在馬尼拉點燃戰火的亞錦賽，台灣在8強賽遭遇強敵中國，雖然賽前幾乎沒人看好台灣能突破王治郅與易建聯雙塔封鎖，甚至上半場打完還落後雙位數。

不過下半場台灣鋒線大爆發，最後以96比78逆轉大勝18分。2003年亞錦賽台灣落居第11史上最差，以61比121遭中國隊屠宰，但「君子報仇，十年不晚」，台灣10年後贏得史上擊敗中國的首勝。

這場經典賽事仍掛在YouTube，新華社撰文「扯掉中國男籃最後一塊遮羞布」說，「易建聯想不明白，為什麼會輸給從來沒有輸過的中華台北隊？」

澎湃新聞報導，易建聯之後，中國男籃的旗幟誰扛？一個殘酷的事實是當易建聯退役後，甚至找不到一個合格的領袖，沒有一個人可在精神和表現上都有扛起球隊的能力，更別提像燈塔一樣照亮這支球隊。

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