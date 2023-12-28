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籃球／學生聯賽轉學禁賽引爭議 國小先放寬

中央社／ 台北28日電
學生聯賽轉學禁賽引爭議，國小先放寬。(示意圖)報系資料照
學生聯賽轉學禁賽引爭議，國小先放寬。(示意圖)報系資料照

先前國中籃球聯賽（JHBL）球員轉學後需坐1年球監引發爭議，體育署決定先從國小籃球聯賽放寬，自112學年度起，取消轉學生須就讀學校1年規定，只要在當年學年度開學日前入學即可。

為了避免國中、高中之間產生惡意挖角，只要球員在上學年有獲得學校登錄，體育署與高中體總多年前即訂下禁賽2年規定，後來才放寬為1年，先前就有國中球員從花蓮轉學至台北學校，按照現行規定就得禁賽1年。

事實上，除了國、高中籃球聯賽訂有轉學生得坐球監規定外，自105學年度開辦的國小籃球聯賽，當時也參考國、高中籃球聯賽競賽辦法，轉學生同樣須禁賽1年。

據了解，112學年度國小籃球聯賽近期召開規劃會議，考量近期轉學生禁賽引發討論，為避免國小階段籃球推廣因此受限，體育署決定放寬。

體育署表示，自112學年度國小籃球聯賽競賽起，取消原先針對曾報名參賽的轉學生，須具就讀學校連續1年以上的學籍規定。

體育署官員表示，由於公告112學年度國小籃球聯賽競賽規程時，各校已開學，考量各縣市球隊已開始訓練，避免球員、學校在學期中有進一步動作，打亂各校訓練，因此訂有轉學生仍須在新學年度開學日8月底前入學規定，未來是否全面鬆綁，待112學年度賽事落幕後再與各教練討論。

至於外界關切國、高中籃球聯賽未來是否跟進，體育署表示，已請高中體總針對不涉及升學的級組，預計先鎖定國中乙級籃球聯賽，並蒐集各參賽學校意見，後續將參考調查結果，預計明年1月底前召開會議討論。

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