T1聯盟／台啤雲豹也有最強外籍啦啦隊 秀背影網友就猜出是她
中職樂天桃猿隊找來韓籍啦啦隊女神李多慧，造成轟動。同樣來自南韓的「最強外掛」安芝儇及「釜山女神」李皓禎也陸續加入台灣職業球團啦啦隊。近日T1聯盟台啤永豐雲豹隊也宣布將有「最強外籍應援」抵台。
雲豹官方社群昨天曬出18秒預告短片，並給出2大線索「來自韓國、全民表妹」。影片中一名長髮女子入鏡，身材凹凸有致，但長相並未完全揭露，只看到他露出甜美笑容。
影片一出引發不少討論，許多網友猜測是擁有170公分身材的「韓職NC恐龍啦啦隊」李妸映，還有人標記她的IG帳號，目前有超過50萬粉絲追蹤。
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