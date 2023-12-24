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T1聯盟／北到南背靠背客場出征 海神射下獵鷹奪連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神胡瓏貿（右）攻下20分、13籃板，率隊擊敗獵鷹。圖／海神提供
海神胡瓏貿（右）攻下20分、13籃板，率隊擊敗獵鷹。圖／海神提供

昨天先擊敗台北戰神，高雄全家海神今天客場再度「踢館」成功，在當家球星胡瓏貿20分、13籃板，後衛布銳克曼15分、11助攻領軍下，以98：89擊敗台南台鋼獵鷹，奪下客場「背靠背」勝利。

海神昨天台北出戰，奪勝就趕車到台南，團隊特別早上練投、適應場地，展現團隊贏球企圖，儘管一度陷入3分落後，但射手于煥亞關鍵時刻放送冷箭，第四節更和胡瓏貿、布銳克曼三分連發，以一波15：0攻勢奠定勝基。

「這是一場很棒的團隊勝利，我對大家引以為傲。」總教練喬伊斯指表示，面對獵鷹不同洋將陣型，海神防守端都能有所應變，印證團隊韌性和文化，他讚說：「今天早上有11位球員早起練投，『背靠背』出賽，不僅先發球員是主角，每位球員都是隱形功臣。」

上季兩隊在季後賽交鋒，打到決勝戰獵鷹才搶下總冠軍賽門票，今天貢獻「雙10」的胡瓏貿表示，面對獵鷹早有打硬仗的心理準備，「今天大家防守都有執行到位，特別是對金恩的限制，很開心能拿下勝利。」

海神邱子軒昨天對戰神得分掛蛋，今天以防守帶動進攻，14分、4抄截、3助攻、2籃板也是奪勝功臣，他笑說：「昨天比賽已經過去了，今天就是做好防守，也帶動自己的進攻，繼續加油。」

獵鷹今天以洋將德古拉19分最高，金恩14分，但沒能助隊止敗，主場2連勝後吞下2連敗。

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