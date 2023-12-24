PLG／攻城獅奪4連勝 賞鋼鐵人最長9連敗

走出開季低潮，新竹御頂攻城獅今天在洋將霍立飛和克拉聯手攻下43分領軍下，以94：83擊敗高雄17直播鋼鐵人，除收下4連勝，還賞給鋼鐵人平聯盟紀錄的9連敗，自身勝率也回到5成，堪稱完美的耶誕節周末。

面對聯盟「爐主」鋼鐵人，攻城獅首節就打出28：15攻勢，但鋼鐵人第二節回敬28：19攻勢，第三節更是開打不到5分鐘就打出13：2猛攻，反以56：49反超；攻城獅先靠高國豪三分球止血，加上霍立飛單節7分，三節打完兩隊64：64戰平。

決勝節攻城獅打出22：7小高潮，領先再度拉開，最終就以94：83守護主場勝利。

霍立飛上半場拿7分，下半場5投俱中攻下15分，讓主場超過5千名球迷嗨翻，攻下22分的他將勝場獻給球迷，「我們打下勝利，打出漂亮表現，球迷們耶誕快樂！」全場9投7中的他提到，4連勝都是每天努力訓練的累積，盼球隊能繼續維持連勝狀態。

克拉今天也有21分、16籃板，加上高國豪16分、8籃板、5助攻和朱雲豪11分發揮，儘管洋將艾夫伯熄火，全場16投僅3中拿10分，仍收下「背靠背」勝利。