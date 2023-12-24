PLG／第4節攻44分 林書豪拿17分 國王逆轉秀 富邦勇士飲恨

新北國王與台北富邦勇士隊昨天在新莊體育館交手，吸引滿場6540名觀眾進場觀賽，而一路落後的國王，靠著林書豪在第四節三分球4投4中拿下全場44分中的17分，最終以111：106逆轉富邦勇士，保住戰績龍頭寶座。

國王在上周面對領航猿隊吞下賽季首敗後，戰績更遭到7連勝的夢想家隊追平，讓他們昨天與富邦勇士之戰只要輸球就將丟掉龍頭寶座。昨天作客的富邦勇士在上半場三分火力全開，19次出手命中10球，還在防守端帶給國王極大壓力，導致雙洋將辛特力與塞瑟夫上半場多次與曼尼高和林書豪發生肢體衝突，上半場打完富邦勇士也還保有7分領先。

易籃後富邦勇士一度將領先優勢擴大到17分，但第四節林書豪挺身而出，一度連續砍進3顆三分球，加上比賽最後2分37秒時完成「三分打」，幫助國王追平比數。富邦勇士則在關鍵時刻接連發生失誤，讓國王靠著曼尼高與林書豪的罰球超前，最終國王就在滿場球迷面前完成戲劇化逆轉秀。

林書豪昨天在隊友熄火的情況下挺身而出，拿下個人本季新高的44分外帶8籃板、7助攻助隊逆轉，他賽後也不忘力挺表現不佳的隊友，「今天我們沒有像平常投得那麼準，但我們知道他們有多努力、多好。我和團隊會去接受每一個結果，如果我們是自信地去投，而我們只不能接受不嘗試去投。」

至於富邦勇士本季5度輸球有4次都是輸在第四節，也讓總教練許晉哲說出重話，要球員必須有肩膀、承擔責任，「還是老問題，我們總是能在前三節取得領先，但不管贏多少，到第四節大家就不敢處理球。以前我們是最會打第四節的球隊，但現在到了第四節卻很容易猶豫，沒人敢出手，只想把球傳給特定的球員。」