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HBL／大將受傷、小小兵拚戰 淡商衛冕路添變數

聯合報／ 記者曾思儒／高雄報導
淡水商工菜鳥後衛汪真依急停跳投得分。記者曾思儒／攝影
淡水商工菜鳥後衛汪真依急停跳投得分。記者曾思儒／攝影

隊史13座HBL女甲金盃傲視群雌，今年尋求5連霸的淡水商工迎接112學年HBL前卻傷了大將，高三前鋒蔡菀娗膝蓋前十字韌帶斷裂，名單改成一年級的施懿真，全隊12名球員就有7人是一年級，成為冠軍教頭陳美莉口中「小小兵」，衛冕路增添不少變數。

陳美莉坦言，過去3年有蕭豫玟、李恩芯兩名大將裡外聯手，今年卻陣前傷主將，7名一年級創隊史最多，她苦笑說：「過去3年過太好了，今年來還債。」不過，7名生力軍包括160公分的主控鄭敬璇和「名門之後」汪真依，昨天在HBL處女秀都有兩位數得分，助隊以100：49擊敗初闖HBL女甲12強的莊敬高職。

171公分的汪真依出身籃球世家，現任石牌國中教練的媽媽高敏淇是前國泰女籃主將，爸爸汪蔚傑是籃球教練、球評，她直到國中進入石牌才接受正規訓練，當時就立志進淡商，笑說：「媽媽有給我看過她國泰時影片，我自己也想要進淡商。」

陳美莉眼中的汪真依，中距離、跳投好，高中首戰態度積極，但防守觀念還有進步空間；汪真依承認防守要再加油，不過有爸媽給建議，還有學姊們當靠山，踏上夢想HBL舞台十分開心。

淡商今年共有7名一年級，汪真依推崇隊友鄭敬璇；陳美莉表示，當然希望留下個人獎，前提必須打進4強，子弟兵才具備競爭「新人后」資格。

淡水商工 HBL 蕭豫玟

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