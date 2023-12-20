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PLG／國王Audi Day本周登場 百萬超模金寶拉23日降臨

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王將在23日邀請南韓百萬超模金寶拉Bora Kim擔任特別嘉賓。 圖／新北國王提供
國王將在23日邀請南韓百萬超模金寶拉Bora Kim擔任特別嘉賓。 圖／新北國王提供

新北國王籃球隊的熱門主題周 Audi Day 連續三季舉辦，今年搭配聖誕節「Audi Xmas Week 進化 有感而生」將在23、24日展開，將在新莊城堡外揭曉兩台全新賽季聯名塗裝明星車款。同時也在23日邀請南韓百萬超模金寶拉Bora Kim擔任特別嘉賓，24日舉辦林書豪林書緯父親林繼明先生新書《把夢想的問號變成驚嘆號！》新書簽書會，限量販售林家兄弟與作者林繼明的簽名版書籍。

本季強勢開局的新北國王，東超EASL的勝利，加上例行賽開季7連勝聯盟紀錄，禁衛軍相隔3周回到新莊城堡，將在周六遭遇三連霸王者富邦勇士的挑戰，翌日同一時間則是本季強碰目前正處6連勝隊史紀錄的夢想家。儘管連勝劃下句點，不過國王依然以7勝1負穩坐龍頭，也要在本周挑戰將不敗主場的連勝紀錄延續到6場。

禁衛軍最強後盾之一Audi Taiwan，從成軍之際展開合作至今邁入第三季，本季帶著「更勁一步」的精神，與禁衛軍一同寫下開季7連勝的聯盟新紀錄。周末將在新莊體育館外展出Audi Q8 Sportback e-tron和Audi A6 Avant兩款明星車款的新賽季聯名塗裝。開場也將展演Audi新世代純電車款Q8 e-tron雷射燈秀，展現迎向新世代的進化燈光美學。

新莊主場也將迎來12月美麗的身影，Instagram追蹤超過108萬粉絲的南韓超模金寶拉Bora Kim，將在23日擔任特別嘉賓，與球迷一起為禁衛軍加油。

至於栽培出林書豪、林書緯兩位新北國王看板球星，以及牙醫專科醫師林書雅三兄弟的林繼明，與城邦新手父母出版社發布新書《把夢想的問號變成驚嘆號！》，完整收錄百餘張林家三兄弟珍貴成長照片，內容揭秘兩兄弟NBA、台灣職籃之路。林繼明將在24日於新莊城堡舉行作者簽書見面會，兩天現場除了能夠以73折搶先購書外，購書讀者還有機會抽中限量林書豪、林書緯兄弟與父親親筆簽名的特別版本。

新北國王 林書緯 林書豪

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