T1聯盟／卡森斯預計1月20日首秀對獵鷹 強碰前NBA隊友布拉
前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）重磅加盟T1職籃台啤永豐雲豹隊，首場比賽預計為1月20日主場迎戰台鋼獵鷹隊，有望和前隊友布拉（Sim Bhullar）正面對決。
卡森斯2010-11賽季加盟國王，直到2016-17賽季才被交易到鵜鶘隊。布拉則是在2014-15賽季效力國王，只出賽3場比賽；卡森斯當年生涯首度入選全明星。
雲豹將在1月20日迎戰獵鷹，預計是卡森斯T1聯盟初登板，布拉正好是獵鷹洋將。上季「魔獸」霍華德（Dwight Howard）對決布拉的畫面，曾引發國外網友熱議。
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