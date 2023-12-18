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T1聯盟／真的來了！「表弟」卡森斯加盟雲豹 下月桃園巨蛋亮相

T1聯盟／卡森斯預計1月20日首秀對獵鷹 強碰前NBA隊友布拉

聯合新聞網／ 綜合報導
卡森斯(左)、布拉(右)曾在NBA國王同隊。 截圖自X
卡森斯(左)、布拉(右)曾在NBA國王同隊。 截圖自X

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）重磅加盟T1職籃台啤永豐雲豹隊，首場比賽預計為1月20日主場迎戰台鋼獵鷹隊，有望和前隊友布拉（Sim Bhullar）正面對決。

卡森斯2010-11賽季加盟國王，直到2016-17賽季才被交易到鵜鶘隊。布拉則是在2014-15賽季效力國王，只出賽3場比賽；卡森斯當年生涯首度入選全明星。

雲豹將在1月20日迎戰獵鷹，預計是卡森斯T1聯盟初登板，布拉正好是獵鷹洋將。上季「魔獸」霍華德（Dwight Howard）對決布拉的畫面，曾引發國外網友熱議。

DeMarcus Cousins 布拉

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