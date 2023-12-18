T1聯盟／循魔獸之路！卡森斯重磅加盟雲豹 有望再掀搶票風潮

T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹今天正式宣布前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟，預計1月20日雲豹主場首度亮相，屆時又要掀起另一波NBA風潮。

T1台啤永豐雲豹今天透過聲明稿表示，現年33歲的前NBA球星卡森斯已經確定加盟。球團營運長顏行書透露，相信憑藉著卡森斯在NBA累積的豐富經驗和出色進攻能力，將為球隊戰力上帶來超級補強。

顏行書在接受媒體訪問時說道，卡森斯這麼強的球員，對球隊一定會有幫助，今年球季球團也很大力補強，希望球迷都能保持著朝聖的心態來球場看球。

卡森斯2010年參加NBA選秀會，在首輪第5順位被沙加緬度國王選中，曾4度入選NBA全明星賽，生涯還曾披上紐奧良鵜鶘、金州勇士、休士頓火箭、洛杉磯快艇、密爾瓦基公鹿、丹佛金塊等戰袍。

雲豹在上個賽季請來魔獸霍華德（Dwight Howard）引發全台追星風，今年雖然在球季開打後才找來卡森斯，但預料又會掀起另一波雲豹主場的搶票風潮。

雲豹執行長張建偉說，能夠請到卡森斯來台獻技，不管對球隊戰力或是整個籃壇都是很大的加分，「相信他全方位的身手，能夠替雲豹帶來不一樣的化學效應。」

雲豹球團表示，卡森斯將在1月17、18日左右抵達台灣，預計於在1月雲豹桃園巨蛋主場首亮相，屆時1月20、21、27及28日的4場主場賽事就可見到他的身影。

卡森斯生涯在NBA出賽654場，平均得分19.6分、10.2籃板、3助攻，最近一次在NBA出賽已是2021-22球季。