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PLG／攻城獅扭轉16分頹勢 高國豪最後7秒致勝球氣走勇士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高國豪最後7秒投進致勝球，成攻城獅逆轉勇士功臣。圖／攻城獅提供
高國豪最後7秒投進致勝球，成攻城獅逆轉勇士功臣。圖／攻城獅提供

第四節初陷入16分落後，新竹攻城獅今天客場出賽卻上演驚奇逆轉，面對尋求4連霸的台北富邦勇士，隊長蕭順議先飆2記關鍵外線，高國豪最後7秒再攻進致勝球，硬是助攻城獅以103：102扳倒勇士，開季4連敗後迎接2連勝。

攻城獅首節取得31：23領先，但第二節僅拿18分，半場反陷入49：57落後，主場的勇士第三節又打出26：20攻勢，三節打完領先擴大到83：69。

第四節蔡文誠和林志傑接連得分，勇士取得87：71優勢，但高國豪、洋將艾夫伯聯手追分，蕭順議也建功，三分破網後攻城獅拉出一波14：0猛攻，將比數90：90追平。

勇士雖靠伊波卡補籃再要回領先，但蕭順議單節第2記三分彈讓攻城獅咬住比分，最後7.76秒高國豪更切入投進超前球；勇士部署最後一擊，洋將強森「絕殺」機會失守，讓攻城獅驚險以103：102帶走勝利。

高國豪全場攻下20分，其中9分集中在決勝節，最後一投更是關鍵。他笑說當下沒想那麼多，畢竟時間只剩十多秒，只想盡快完成攻擊「拚一波」，且球隊在16分落後下沒放棄，蕭順議更扮演「第四節先生」，攻守端都有發揮，是扳倒衛冕軍功臣。

蕭順議開季因傷缺陣，前一場回歸就助攻城獅勝場開張，今天替補上陣10分鐘就貢獻9分、5籃板，搭配艾夫伯29分及克拉19分、9籃板，聯手演出逆轉勝。

勇士辛特力今天繳出25分、10籃板、10助攻「大三元」，強森也有21分，但浪費兩位數領先，錯過3連勝機會。

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