PLG／國王開季連勝告終！領航猿破百賞林書豪、林書緯兄弟首敗

尋求8連勝的新北國王隊，今天到桃園巨蛋「踢館」卻滑鐵盧，第四節後段將近7分鐘1分未得，讓戰績後段班的桃園璞園領航猿隊以100：90留下勝利，破了國王本季不敗金身。

領航猿賽前吞下3連敗，昨天主場碰福爾摩沙夢想家隊更只拿69分，今天不但得分破百，且是擊敗聯盟龍頭，上季拿下「新人王」的白曜誠說：「前幾場輸得特別大，打起球來沒有自信，這場全力去拚，贏下這場勝利。」他提到自己任務就是帶動球隊，推進速度、打出多一點轉換快攻，終於守護主場勝利對全隊肯定有信心加成效果。

本季未嘗敗績的國王，今天開賽先打出10：2開節攻勢，但領航猿逐步雖小差距，首節打完追到26：28。

第二節領航猿逆轉比數，領先更打兩位數；國王指標球星「豪小子」林書豪雖給領航猿林子洧「上課」，3分58秒失去平衡下投進中距離還造成林子洧犯規，「3分打」得手讓國王將差距縮小到個位數，但半場仍48：54落後。

領航猿三節打完仍握有5分領先，國王第四節雖在洋將曼尼高發揮下89：87超前，但89分確停了將近7分鐘，直到最後1分02秒林書緯切入造成張鎮衙犯規，國王才終止超過6分鐘的得分荒。領航猿在國王進攻當機下打出12：0攻勢，最終就以100：90守護主場，迎接本季第2場勝利。

領航猿3名外援得分都繳出超過20分的「雙10」成績，沃許本攻下領航猿最高30分外帶12籃板，勞倫斯23分、12籃板，密克斯21分、17籃板，本土以白曜誠9分最佳；國王以曼尼高26分最高，林書豪17分。