UBA／想與隊友一起打複賽 北護一姐謝偉平秀出大學生涯最後一舞

大專籃球聯賽第二階段預賽於15日結束，台北護大重返女甲一級賽事，以1勝6敗的成績暫居第8名，球隊一姐的謝偉平深受教練團重用，目前7場比賽都以先發出場，場均34.4分鐘能奪下8.3分、2.4助攻，堪稱球隊之最，同時這也是她大學生涯的最後一年，希望能與隊友們一起勇闖複賽。

台北護大今年再度重返女甲一級，而陣中唯一大四球員謝偉平，迎來大學最終戰役，對此他表示這四年每場比賽都讓他充滿回憶，能在畢業前重返甲一級真的讓他相當興奮：「大學每場與隊友共同奮鬥的比賽都讓我印象，但今年比較特別，能跟讀台體大妹妹謝亮平在大專盃對決，算是圓了我其中一個夢想，本季最大願望希望能打進複賽並保級，畢竟好不容易拚回來，當然不想輕易回到甲二。」

畢業後，謝偉平也將繼續留在台北護大讀研究所，提升自己的專業領域：「明年我依然會留在台北護大，因為我已經考上學校的研究所，並會在已研究生的身份於球隊與隊友們再奮鬥一年，同時也想去國外生活看看，不管是交換學生或者打工度假都好，就想去看看世界有多大。」

現階段球隊吞下一波連敗，不過，這位球隊一姐透露，球隊士氣依然非常高昂：「雖說現在我們戰績並不亮眼，不過我們越挫越勇的鬥志仍旺盛，大家都朝著相同目標持續努力邁進，每場比賽都用盡全力，所以相信球隊在第三階段會打得更好。」