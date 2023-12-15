HBL／男子複賽20日開打 青春動滋券可換好禮

112學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組複賽、女子組預賽將於12月20日起在高雄開打，高中體總也趁機推出活動，只要持有青春動滋券的民眾，就可在現場兌換好禮四選一。

HBL男子組12強複賽、女子組12強預賽將於12月20日起，移師到高雄巨蛋以及高雄鳳山體育館兩地開打，比賽將一直進行到26日的外卡戰結束後，打出最終8強。

主辦單位高中體總為了號召民眾入場，特地推出兌換好禮的活動，只要球迷帶著體育署發行的青春動滋券觀賞HBL賽事，就能兌換HBL吉祥物「woohoo大禮包（共有4組）」，兌換地點僅在高雄巨蛋體育館。

高中體總秘書長朱彩鳳接受中央社訪問時說，HBL每年到高雄，都獲得很大的迴響，「今年希望號召更多人進場觀戰，也推出新的場邊活動炒熱氣氛，讓更多人可以專注在球員的好表現。」