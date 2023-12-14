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T1聯盟／表弟加盟雲豹價碼曝光？陸媒：20萬美元只打半個月
前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）傳出可能加盟台啤永豐雲豹隊，雲豹營運長顏行書今天證實機會很大，大陸媒體更爆料卡森斯的價碼。
陸媒指出，卡森斯預計2024年1月到台灣，目前計畫只打半個月，底薪20萬美元，且每次出賽都有1萬美元「出場費」。
卡森斯日前在大陸參加街頭3對3比賽及多項商業活動，陸媒也爆料，期間也有CBA球隊提出報價，但只有月薪7到8萬美元，與卡森斯預期差距很大，因此事情不了了之。
雲豹1月只有5場比賽，1月6日作客高雄海神隊，20、21、27及28日為桃園巨蛋體育館主場賽事。接著要到4月13日才會有主場賽事。
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