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PLG／夢想家啦啦隊梓梓、采辰 升格性感咖哩店闆娘

聯合新聞網／ 綜合報導
梓梓。 截圖自梓梓IG
梓梓。 截圖自梓梓IG

PLG職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員們近期開了一間咖哩店「Sexy Curry」，這裡成為她們工作空檔最喜歡去的地方，隊長梓梓笑說：「雖然店內的位置只有8個，很難搶，但是有個空間可以凝聚大家，開會討論、放鬆聚餐也好，真的很療癒。」

梓梓不僅擔任啦啦隊長職務2年，今年更成為總監，需要處理徵選集訓、舞蹈編排及服裝等多項事務，現在還要和成員們一起經營咖哩店，她打包票說：「我們料理人員態度真的是100分，我自己很在乎態度，一間店再好吃，態度不好我就不會去了。店內採開放式廚房，為了讓客人看到我們環境有多衛生，料理過程公開透明。」

啦啦隊成員采辰今年回鍋Formosa Sexy，身兼模特兒、主持人、KOL，Youtuber的她，這回當上闆娘，當被問「遇到奧客該怎麼辦」？她說：「對不滿意的客戶，當然會先檢討自已店有沒有做不好，以和為貴。有時客人只是一時的心情要抒發而已，我也會用幽默方式來化解，但很過份的網路留言我會刪掉，這樣太傷眼睛，大家心情都會不好。」

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