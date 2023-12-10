PLG／國王再擒領航猿 收下開季7連勝

儘管本賽季前兩度與桃園璞園領航猿隊交手都贏得相當驚險，但新北國王隊昨天作客領航猿主場火力全開，在林書豪僅攻下平個人本季最低的15分下，洋將牧倫斯、曼尼高與米歇爾加上林書緯聯手拿下74分，最終以107：86收下開季7連勝改寫聯盟紀錄。

領航猿今年開季前4場比賽有3場遭遇國王，儘管前兩次對戰都吞下敗仗，但也都嚇出國王一身冷汗，而上周他們更在鋼鐵人隊主場成功踢館，奪下賽季首勝，並在本周進行主場開幕周，再次迎戰國王。

首節前段領航猿在洋將塔克與盧峻翔聯手下一度取得雙位數領先，不過國王隨即在林書豪和本季第二度出賽的洋將米歇爾領軍下逆轉戰局。下半場更是趁著領航猿進攻熄火，反取得雙位數領先，最終國王就以21分差距收下對戰3連勝以及開季7連勝，改寫聯盟紀錄。

國王林書緯昨天攻下16分、7助攻，其中12分集中在下半場，對於開賽一度落後，但最終仍是創下聯盟開季連勝紀錄，他說：「我們上半場防守不好，讓他們有很多擋拆我們沒有溝通，讓他們能夠簡單的上籃和在三分線上出手，但修正後比較好。我們就是靠著團隊打球，大家都願意分享球，我們有很多很棒的球員，所以很難守住我們所有人。」

而國王洋將米歇爾在昨天出賽13分鐘就拿下13分、13籃板，也獲得林書豪的誇讚，「他是我們今天的X因素，一出場我們的身體對抗、防守都有很大改變，很高興他能健康。」