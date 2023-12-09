T1聯盟／阿巴西狂轟7顆三分球 獵鷹教頭：已經設法讓他難出手

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天靠著阿巴西狂轟7顆三分球、獨攬34分，並頂住台南台鋼獵鷹末節反撲，以88比85迎接勝利，終止2連敗。

特攻近期連續敗給高雄全家海神、台啤永豐雲豹，且差距都在6分差以內，今天在主場新莊體育館與獵鷹交手，特攻首節以27比19領先，「台灣黑豹」阿巴西次節彈無虛發，三分球6投全中、轟下20分，率隊將比分拉開至59比47。

兩隊第3節命中率均不佳，都僅約2成，特攻帶著13分領先進入決勝節，獵鷹谷毛唯嘉末節挺身而出，加上倒數48.8秒洋將葛瑞飛（Eric Griffin）3分打，追成1分差，特攻的黃泓瀚隨後4罰中2，率隊以3分差氣走獵鷹。

黃泓瀚最後4罰僅2中，讓特攻贏得驚險，他賽後表示，會再加練罰球，一旁特攻教練李逸驊直呼，根本是考驗教練心臟，並開玩笑地說：「是怕教練活得太久。」

特攻儘管贏球，卻又傷了譚傑龍，也讓教練李逸驊面露擔憂，他表示，擔心惡性循環，恐影響球隊表現。

獵鷹碰上特攻，依舊是1勝難求，獵鷹總教練劉孟竹表示，阿巴西此役表現猶如洋將等級水準，「我們防守策略，已經設法讓阿巴西每次出手都有一定難度，只能說他真的打得非常好」。

談到獵鷹末節差點逆轉，谷毛唯嘉認為，若每節都拿出像第4節追分拚勁，相信球隊表現會越來越好。

阿巴西今天手感火熱，全場命中率超過63%，7顆三分球、攻下34分，洋將克力斯（Kristijan Krajina）拿下17分、20籃板、5助攻。

獵鷹布拉（Sim Bhullar）進帳全隊最高27分、13籃板，聯盟得分王金恩（Nick King）賽前場均得分31分，但今天熄火，與谷毛唯嘉都僅得11分。