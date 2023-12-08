PLG／啦啦隊梓梓化身性感版「雪寶」 網喊：想抱回家

PLG夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」以火辣服裝及舞蹈聞名，隊長梓梓不只在球場上大方秀出好身材，還經常在個人社群帳號分享美照，這次他化身「冰雪奇緣」角色雪寶，再度引發熱議，許多粉絲直呼「想帶回家了」。

梓梓在IG發文分享多張美照，她穿著雪白色小可愛，搭配白色短裙，用頭髮綁上白蝴蝶結，白絲帶綁在大腿上，好身材一覽無遺，且宛如冰雪奇緣人氣角色雪寶。她寫道，「聖誕主場的雪寶梓，軟綿綿毛毛的感覺很好抱。」她還表示，「少見的非梓哥形象，有點害羞。」

美照一出，立刻吸引大批網友及名人點愛心加留言，「仙女下凡」、「想帶回家了」、「雪天使降臨」、「每次貼文都美出新高度」、「想抱一個，好喜歡反差感的梓，什麼都駕馭得了」。