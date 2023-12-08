UBA／朱育君衝刺 助高師大拚8強

曾因違反隊規遭高師大退隊，讓朱育君更珍惜曾經失去的舞台，昨112學年富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）他和隊長魏莨哲聯手拿下45分，助隊逆轉南應科大，以91：81收下第3勝，繼續朝重返公開男一級8強努力。

高師大112學年前將多名違反隊規的球員退隊，只報名10人，開季前又有大一球員出狀況，加上第一戰出現傷兵。昨只登錄8人，但在5人得分兩位數下守護勝場，教頭徐耀輝說：「留下來的都是有心的球員，也知道這是個危機，反而更團結。」

唯一五年級的朱育君在印尼出生，到台後和父親定居雲林，高中赴台中東山高中就讀就展現驚人爆發力，183公分的身材卻能有暴扣演出。大學他南下加入高師大，但去年因練球遲到、無故未到遭退隊，空白的111學年，他希望今年補足。

「自己犯錯就要接受，自己也想回來，想完成最後一年UBA。」去年沒跟著球隊訓練，他只能自主訓練，回歸後自評球技、生活和心態都進步許多，「以前心比較浮動，現在可以很認真去做一件事，更自律」。

回首看被退隊的一年，朱育君認為並非壞事，「經過這件事，心態改掉，各方面都要更精進。」他透露剛被退隊時，把自己關在房間3天，也不敢和親友說，且父母從小離異，家庭狀況並不好，但爸爸仍支持自己，成他繼續追逐籃球夢的強力後盾，盼112學年和隊長魏莨哲助隊打進8強，再挑戰夢想的職籃舞台。