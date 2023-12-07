籃球／賈凡任籃協副秘書長 負責國家隊組賽訓

中華民國籃球協會今天宣布，理事長謝典林聘任賈凡擔任籃協副秘書長，未來將協助籃協共同推展台灣籃球業務。

賈凡籃球資歷豐富，球員出身的他曾任高中、大學與職業籃球隊教練，另曾擔任職業聯盟賽務長，目前為中興大學副教授及籃球隊教練，同時兼任球評。擔任籃協副秘書長後，賈凡將督導訓練組及競賽組業務，負責各級國家隊選、組、訓、賽務工作，亦同時負責教練及裁判之講習與管理。

籃協發言人張承中表示，賈凡副秘書長在籃球界有完整歷練，深厚人脈，經籃協理事長謝典林指名，秘書長李雲翔邀請溝通後同意加入籃協，貢獻所長一同推動台灣籃球運動發展。賈凡副秘書長的人事聘任案將送交理事會進行追認。