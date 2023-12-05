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籃球／又出事！前國手許智超帶兵UBA 被控3度外遇還找人毆打兒子
前男籃國手「鳥總」許智超近日捲入婚外情風爆，今天再被周刊踢爆與某三鐵國手到汽車旅館，甚至毆打兒子。許智超目前擔任中信金融管理學院籃球隊總教練，正帶隊征戰UBA賽事，校方稍早對此負面消息做回應，強調會嚴謹辦理。
據媒體報導，許智超除偷吃吳姓前電信女籃球員，又與何姓美商主管親密同遊柬埔寨外，許妻今年4月再抓到，他與喬姓前三鐵女國手到汽車旅館開房。
許妻更控訴，許智超以工作繁忙為由，很少參與家庭活動，對兒女的教育也不用心。不久前兒子犯錯，管教方式竟是把已成年的兒子約出來，並找3名友人持棍棒圍毆兒子，把他打得渾身是傷。兒子事後向媽媽求救，許妻帶兒子驗傷並對許提出傷害告訴。
據「NOWnews」報導，中信金融管理學院公關室回應，許智超已向學校報告此事，家庭事務已進入訴訟程序，造成學校與社會困擾，深表歉意。許智超是否要交出總教練兵符，校方則回應，「學校教職員若有違反法規，待判決結果，校方將嚴謹辦理。」
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