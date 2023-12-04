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T1聯盟／啦啦隊女神曝工作辛酸 竟有噁男認為給錢就能吃豆腐
剛加入台啤永豐雲豹啦啦隊的微醺感女神「牛奶」王儷潔，因舞技高超、容貌皎好，再加上魔鬼身材，擁有龐大粉絲關注。她近日在社群分享當舞者的辛酸，曾遇到有人想給錢對她毛手毛腳，讓她非常不舒服。
牛奶在社群網站「Threads」發文抱怨，「真的很討厭有些男人自以為有錢就能怎樣，我們舞者只是帶動氣氛還有表演，給了小費就想吃豆腐以為是在酒店嗎？重點給那1千就大爺了？我就是只要被碰到，就會直接不給面子甩開髒手。」
牛奶後來也在IG限時動態提到，騷擾她的人還因為她拒絕的動作，說出更多不好聽的話，例如「在XX地方都可以怎樣怎樣的！給了多少可以幹嘛」，牛奶強調自己的表演模式不是如此，並表示，「不要以為我是默默不吭聲受委屈的女生。」
貼文一出，網友們紛紛留言鼓勵，「辛苦了」、「每個工作都需要尊重」、「別放在心上！專心在生活」、「下一次直接甩他巴掌」。
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