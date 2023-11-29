PLG／無畏外界輿論 楊敬敏：還有更重要的事要做

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王球星楊敬敏歷經婚外情風波，今天在東亞超級聯賽回歸賽場，面對外界輿論，他表示，不會太在意，身為球員的他，還有更多重要事情必須去做。

2屆P. LEAGUE+年度最有價值球員（MVP）得主的楊敬敏，今年6月被網友爆料婚外情後自請離隊，後來與國王球團達成協議，留職停薪2個月，但也遭到台灣職籃P. LEAGUE+祭出禁賽15場處分。

由於東亞超級聯賽不受禁賽令影響，楊敬敏暌違5個月再度披上國王戰袍出賽，國王今天在主場新莊體育館以97比92戰勝菲律賓馬尼拉電器，收下2連勝，楊敬敏復出首戰7投2中，攻下7分，包括2顆三分球。

楊敬敏受訪時坦言，手感還是有點生疏，還需要再調整，他也向隊友簡祐哲、陳俊男致歉，因此自己出賽，壓縮2人上場時間。

談到今天首節上場時，球迷給予熱烈歡呼聲，楊敬敏表示，當下沒有想太多，「畢竟今天是回到球場第1天，也是第1場比賽，主要專注在球場上，但還是感謝支持的球迷」。

重新回到熟悉的賽場，楊敬敏有感而發地說，能夠不斷從自己喜愛的工作得到成就感，且保持初心、熱情是件不容易的事情，他也透露，預計再2、3年就要退休。

面對外界輿論恐難在短時間平息，楊敬敏也已有心理準備，他表示，不會太在意或執著在這部分，「我知道自己是位球員，我還有更多重要事情必須要去做」。

國王隊球星林書豪今天與楊敬敏一同出席賽後記者會，面對楊敬敏場外風波，林書豪表示，每個人都會犯錯，大家都需要1個第2次、第3次機會，「信仰對我來說很重要，沒有一件事情是不能被原諒的」。