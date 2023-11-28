PLG／86歲阿嬤第1次進場看球！林書豪賽後親送球衣全場歡呼
林書豪本季轉戰新北國王隊表現出色，上周日他拿下加盟國王後首次大三元，助國王豪取開季5連勝。這場比賽場邊有位86歲阿嬤生涯首度進場看球，賽後林書豪也暖心將球衣脫下送給他，引發現場球迷大聲歡呼。
有位球迷高舉看板表示，自己帶著86歲的阿嬤來替林書豪、林書緯加油，這是阿嬤第一次進場觀賽。賽後林書豪也馬上找到這位阿嬤，將球衣脫下送給她，現場球迷歡聲雷動。
林書豪也在IG上發限時動態表示，「體育比賽的美妙之處，就是在運動員有時和觀眾能夠互相激勵。」他也發文分享自己親手贈出球衣的畫面，並寫道：「MVP是86歲的阿媽來新莊比賽慶祝生日。」
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