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籃球／辣個男人回來了！新北國王29日東超比賽楊敬敏確定上場

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籃球／辣個男人回來了！新北國王29日東超比賽楊敬敏確定上場

聯合新聞網／ 綜合報導
新北國王宣布楊敬敏本周三東超確定出賽。 新北國王臉書
新北國王宣布楊敬敏本周三東超確定出賽。 新北國王臉書

上季末身陷婚外情風暴，一度宣布要退出籃壇的「阿美戰士」楊敬敏，於本周三(29日)東超比賽，將確定代表新北國王隊出征，重返球場。

楊敬敏因婚外情風波，且與多名女球迷幽會被爆料，使得自己及球隊形象大損，事件爆發當時不僅表示要退出籃壇，還請辭職籃工會理事長職務，不過，本季P聯盟季初，仍註冊為新北國王球員，因此P聯盟召開紀律委員會，處分他禁賽15場，目前仍在禁賽中。

然而東超並不屬於P聯盟賽事，新北國王於今晚宣布，本周三對菲律賓馬尼拉電氣之戰，將讓他出賽。

此一消息宣布，有球迷留言說，「三秒射手已到現場。」、「進場記得盯緊老婆、女友」、「剛剛發現他把退休那篇IG，刪掉了欸。」顯然不少球迷對他出賽仍有意見。但也有球迷挺他說，「為什麼不能回來打球？他犯了什麼法嗎？」

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