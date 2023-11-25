T1聯盟／蔣淯安飆5三分球拿23分 雲豹退海神收2連勝

上周在主場開幕戰拿下1勝1敗的台啤永豐雲豹，本周繼續在主場出賽，並在首戰面對高雄全家海神，在蔣淯安、李啟瑋聯手砍進8顆三分球拿下42分，以及洋將克羅馬也有25分進帳下，終場雲豹就以110：95擊敗海神，收下2連勝。

雲豹上周日擊敗台北戰神拿下賽季首勝後，本周則將先後對上海神與獵鷹雙強，而首場比賽雲豹也打出亮眼一戰，在首節就由本土雙箭頭蔣淯安與李啟瑋領銜出擊，搭配上高錦瑋從板凳殺出，開賽就取得領先。

而海神雖然也在今天迎回球隊本土一哥胡瓏貿，在首節他也有6分進帳，不過今天雲豹不僅本土球員有所發揮，洋將克羅馬也在今天火力全開，第二、三節分別有12分與10分進帳，帶領雲豹在前三節打完就已經攻下92分，並取得18分領先。

末節海神雖然在于煥亞飆進兩顆三分球領軍下一度縮小差距，不過關鍵時刻蔣淯安再度挺身而出，在比賽最後5分鐘時完成高難度的「四分打」，將差距擴大到16分，最終雲豹也以15分差距收下2連勝。

雲豹今天本土火力全開，蔣淯安砍進5顆三分球拿下23分，李啟瑋則擺脫開季冷手感投進3顆三分球拿下19分另外有7籃板4助攻，克羅馬25分、高錦瑋10分，至於海神今天則是以胡瓏貿攻下17分7籃板3助攻表現最佳。